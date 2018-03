Carevel realiza coffee break de lançamento dos três novos modelos da Volkswagen

Na manhã deste sábado, 10, a Carevel Veículos realizou um coffee break de lançamento dos três novos produtos da Volkswagen, sendo eles o Polo, Virtus e a Amarok V6.

Em conversa com o consultor de vendas e marketing, Carlos Vieira Rodrigues, mais conhecido como “Carlão da Carevel”, o mesmo contou que “o maior diferencial desses veículos é o conforto oferecido. Estes modelos são mais macios e possuem uma tecnologia de primeiro mundo. Ao pilotá-lo você já sente a diferença, eles tem direção elétrica, um moderníssimo sistema de som, GPS e principalmente em termos de mecânica são altamente evoluídos. Para se ter uma ideia, hoje existe um aparelho que você coloca no carro e ele já identifica o problema, não precisando mais desmontar todo o veículo”.

“O Virtus é uma espécie de Polo Sedan, inclusive vários clientes me questionaram a respeito do nome, eu expliquei que a palavra vem do latim e significa virtude, poder… é algo muito simples, a volks sabiamente esta trazendo estes novos modelos na certeza de que nós iremos melhorar muito nossas vendas com produtos de excelência e de alta tecnologia”, pontuou o consultor de vendas.

Vale destacar que o Polo e o Virtus são 100% brasileiros, sendo montados na na própria indústria do país, exceto a Amarok que é montada na Argentina.

Em relação às formas de pagamento, Carlão explica que “estamos trabalhando com o banco da Volkswagen, que oferece uma infinidade de vantagens, juros baixos e muitos descontos aos clientes, mas também atendemos por meio de outros bancos”.

Carlos finaliza agradecendo o espaço oferecido pelo site e os clientes que estão indo visitar a loja. “Temos a expectativa de atender o máximo de clientes possíveis e quem sabe até o fim do expediente fechar várias vendas”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia