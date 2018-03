Policial Militar sofre parada cardíaca e morre no hospital

No início da noite desta sexta-feira , 09, o Policial Militar Marcos Roberto Paixão, mais conhecido como Cabo Marcos, lotado no 2º BPM, em Ji-Paraná e atuou muitos anos no Programa PROERD, faleceu no hospital municipal vítima de parada cardíaca.

De acordo com as primeiras informações, o Policial Militar estava em sua residência quando começou a passar mal. Ele chegou no hospital dirigindo seu veículo e logo ao dar entrada no Pronto Socorro, seu quadro clínico se agravou.

O Corpo será velado na 1ª Igreja Batista (Centro) e o sepultamento será antecipado para as 10h30min deste sábado devido ao estado emocional e idade dos pais de Marcos.

Fonte: Comando 190