Rondoniense supera o VEC e assume a liderança

O Rondoniense venceu na noite deste sábado o VEC por 1 a 0 no estádio ALuízio Ferreira, em Porto Velho, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Estadual 2018. A partida foi válida pela quinta rodada do primeiro turno da competição.

O único gol da partida foi marcado por Lucas Daniel, aos três minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Rondoniense chegou aos dez pontos e assumiu a liderança provisória do Estadual 2018. Já o VEC segue na quarta colocação com seis pontos.

Na próxima rodada, o Rondoniense enfrenta no domingo o Guajará no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim. Já o VEC encara no mesmo dia o Vilhenense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Atuando em casa, o Rondoniense iniciou a partida no ataque, buscando pressionar nos minutos iniciais. Logo aos três minutos após cobrança de escanteio, Sidney escora a bola e sobra para Lucas Daniel abrir o placar para o Periquito da Capital.

Com o gol, o Rondoniense se acomodou com o resultado. Aos 14’, Thiaguinho cobrou falta, Túlio escorou e Raphael Alemão defendeu com o pé. Aos 24’, Marco Aurélio cobrou falta da intermediária com violência, o goleiro Raphael Alemão rebateu para o meio da área e Túlio pegou o rebote, mas acertou a trave. Na sobra a bola voltou nas mãos do goleiro Raphael Alemão.

Após o intervalo, o VEC voltou a campo em busca do empate. Aos três minutos, Marco Aurélio cobrou falta e a bola passou rente a trave. O Rondoniense respondeu no minuto seguinte com Maranhão, que recebeu no bico da área e bateu cruzado, mas a bola passou rente a trave.

Aos nove minutos, Robinho cruza Túlio domina e finaliza, mas a bola desvia no zagueiro Vinícius e vai para fora.

Aos 19’, Índio recebe em velocidade em posição livre e o goleiro Raílson faz falta. No lance, por ser o último homem, o goleiro do VEC foi expulso. Com isso, o técnico Fábio Luiz sacou o meia Thiaguinho para a entrada do goleiro Adriano. Na cobrança da falta, Lucas Daniel finalizou, mas o goleiro Adriano fez grande defesa.

Aos 32’, Índio recebe no bico da área e bate colocado, mas a bola caprichosamente foi para fora. Um minuto depois, o VEC perdeu mais um jogador. Túlio fez falta dura em Índio e tomou o vermelho direto. Já aos 45’, o Lobo do Cerrado teve a melhor chance após cobrança de escanteio com o zagueiro Túlio que subiu livre e acertou a trave.

Fonte: Futebol do Norte