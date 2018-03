Vilhenense enfrenta o Guajará neste domingo no Portal da Amazônia

O Vilhenense Esportivo Clube enfrenta o Guajará Esportivo Clube (GEC), neste domingo, 11, a partir das 17h00 (horário de Rondônia), no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, valendo a quinta rodada do Campeonato Rondoniense Serie-A 2018.

O Leão do Norte vem de uma vitória contra o Real Ariquemes e é líder do campeonato com nove pontos. O técnico “Mirandinha” deve escalar para a partida de domingo: Rodolfo, Diego Fiuza, Alemão, Téssio e Willian; Wembley, Lagoa, Cucaú e Leandrinho; Ariel e Vandinho.

O Glorioso ocupa a quinta colocação da competição, após perder 6 pontos e levar uma multa de R$ 500 pela escalação irregular de jogadores na partida contra o Genus, pela primeira rodada do campeonato.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia