Prefeito fica e não vai a deputado. Isso é bom ou ruim para Colorado? Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

>> NÃO VAI À ESTADUAL

O prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira, participou do Encontro Regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), sua agremiação partidária, neste sábado em Vilhena.

Após discursar no evento, professor Ribamar, como é conhecido, disse à imprensa que, conforme prometeu à população de seu município, ficará no cargo até o último dia do seu mandato. A resposta foi para tirar dúvidas com relação a uma suposta candidatura a deputado estadual em outubro próximo.

>> VICE NA EXPECTATIVA

Contudo, a resposta não agradou muita gente. Dos fatores são relatados na justificativa: o primeiro, é que Ribamar não está tendo pulso firme para administrar Colorado e uma candidatura a deputado estadual facilitaria sua vida política, já que tem chances reais de ser eleito. O segundo: o cargo ficaria como vice, João do Fórmula 1, que, segundo simpatizantes, teria mais condições para executar um bom trabalho e agilizar emendas em nível estadual e federal para Colorado.

>> FICAR É BOM OU RUIM?

Os mais críticos avaliam com péssima a gestão de Ribamar; já os mais otimistas acreditam que, em 2019, Colorado comece a se transformar num lugar melhor para se viver. Na entrevista ao Extra de Rondônia, Ribamar culpa os problemas políticos do país à inércia de sua gestão. Tendo tudo isto como premissa, avalie: Ribamar ficar como prefeito é bom ou ruim para Colorado?

>> GATOS PINGADOS

E falando em Encontro do PSB. Vamos ser sinceros: foi fraco demais. De Vilhena, além do presidente municipal da sigla, Miguel Câmara, mais seis gatos pingados prestigiaram o ato. Os demais eram de outros municípios. Nem os próprios simpatizantes do partido participaram do ato. É um importante sinal de que a política está desgastada.

>> UTILIDADE

O IPTU 2018 foi prorrogado até 02 de abril em Vilhena. O carnê, mesmo vencido, pode ser pago em agências bancárias e lotéricas. Mais informações podem ser obtidas na Semfaz, na rua Rony de Castro Pereira, nº 4172, no bairro Jardim América, ou pelo telefone (69) 3919-7011.

>> DANIEL/CONFÚCIO

O vice-governador Daniel Pereira (PSD), disse ao site que não tem a menor ideia do que aconteceu com Confúcio Moura (MDB), que desfez duas de suas nomeações (uma no DER e outra na PM) na última semana. Praticamente, digamos, atordoado, Daniel aguarda uma manifestação série do carequinha, que, aliás, sumiu do mapa.

VAI AO SENADO

Entretanto, experientes analistas políticos garantem que Confúcio vai mesmo ser candidato ao Senado e deixar o governo para Daniel Pereira. Ele apenas “adiou” o momento.

>> SEM FOTOS NO “FEICE”

Impressiona a atitude do vereador Rafael Maziero (PV), que é um aflito usuário das redes sociais, principalmente o Facebook, não ter postado nenhuma foto sequer de sua suposta ida a São Paulo, semana passada, com diárias usufruídas da Câmara de Vilhena. Ele foi – segundo justifica – “para manter reuniões com líderes coorporativos da Avianca e Azul Linhas Aéreas”. Qualquer outro vereador ficaria afoito para espalhar as imagens na Facebook, uma forma de prestar de contas à população. Muito estranho…

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia