Vilhenense e Guajará ficam no 0 a 0 no Portal da Amazônia

O Vilhenense Esporte Clube empatou na tarde deste domingo, 11, com Guajará, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, valendo a quinta rodada do Campeonato Rondoniense Serie-A 2018.

Com o resultado o Leão do Portal fica com a mesma pontuação do Rondoniense, mas perde a liderança da competição. Já o Guajará soma quatro pontos e fica na sexta colocação do campeonato.

Durante o primeiro tempo, o Vilhenense iniciou a partida buscando fazer valer o fator casa. O Leão do Portal criava com Ariel, porém a zaga bem posicionada bloqueava as jogadas do camisa 09. O Guajará conseguiu equilibrar as ações dos donos da casa e chegou a criar oportunidades.

Na volta do intervalo, o Vilhenense voltou pressionando o adversário em seu campo de defesa e voltou a criar oportunidades. Aos 09 Vandinho recebe livre na área e chuta, mas o goleiro bem posicionado fecha a bola. Aos 23´ Guajará respondeu com um cruzamento livre para Wellignton Imperador que cabeceia, porém a bola vai para o lado de fora.

Na próxima rodada o Vilhenense enfrenta o VEC no Portal da Amazônia. O jogo acontece no próximo domingo, 18, às 17h00. Por outro lado o GEC joga em casa contra o Rondoniense também no próximo domingo, às 16h00.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia