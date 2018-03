Adolescentes são apreendidos com quase R$ 40 mil em notas falsas

Na tarde desta segunda-feira, 12, três adolescentes foram apreendidos no centro de Vilhena, com quase R$ 40 mil em notas falsas.

Em posse dos adolescentes, com idades de 14, 15 e 16 anos, foi apreendida a quantia de R$ 39.400,00 em notas de cem.

Com os infratores, que foram presos após um vendedor suspeitar da autenticidade da nota recebida e acionar a Polícia Militar, também foram encontrados o valor de R$ 1.221,00 em notas verdadeiras, que tinham sido trocadas em comércios localizados no centro do município.

Os objetos comprados pelos adolescentes para a troca das notas, foram apresentados juntamente com os infratores, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia