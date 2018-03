Advogadas repudiam declaração de secretário

As advogadas Vera Lúcia (foto) e Aisla de Carvalho, manifestaram indignação contra as declarações do secretário de comunicação de Vilhena, Esteban Vera.

De acordo com as advogadas, o jornalista distorceu a declaração do vereador Rafael Maziero, que não teria feito menção a palavras com conteúdo machista ou ofensivo.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE REPÚDIO

As advogadas subscritoras, Dra. Vera Lúcia Paixão, Conselheira Estadual da OAB Rondônia, e Dra. Aisla de Carvalho, Presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em Rondônia (ABRACRIM/RO), vêm a público manifestar indignação e repúdio às declarações do Sr. Esteban Vera, Secretário Municipal de Comunicação, veiculadas pelo site de notícias Extra de Rondônia, em matéria publicada neste dia de 12 de março de 2018.

Em seu embate público com os Vereadores Rafael Maziero e Ronildo Macedo, o Secretário Municipal de Comunicação acusa o Vereador Rafael Maziero de fazer comentários machistas contra a Prefeita Rosani Donadon na Semana Internacional da Mulher. O comentário teria sido feito pelo Vereador em entrevista publicada pelo site de notícias Folha do Sul Online no dia 9 de março de 2018, na qual o Parlamentar lamentava “a forma vulgar como a prefeita” teria se dirigido a ele.

Não cabe a nós, mulheres representantes da advocacia, avaliar os méritos do assunto político discutido, mas não se verifica da declaração do Parlamentar qualquer conteúdo machista ou ofensivo, já que a palavra “vulgar” se referiria à forma utilizada pela Prefeita Rosani Donadon ao respondê-lo, e não à própria pessoa da mandatária. Assim, quando declarações são distorcidas e a figura da mulher brasileira e sua luta pela igualdade são utilizadas com a finalidade de polemizar um embate político, desmoralizar pessoas, e desviar o foco da discussão, cabe a todas nós, MULHERES, repudiar a atitude de quem quer que seja e exigir o respeito que merecemos.

Por fim, chamamos a atenção de todos os envolvidos quanto à dignidade de suas funções públicas e à postura decorosa esperada por toda a população vilhenense e, especialmente, por nós mulheres.

Vilhena/RO, 12 de março de 2018.

Vera Lúcia Paixão – OAB/RO nº 206 Aisla de Carvalho – OAB/RO nº 6619





Texto: Assessoria

Foto: Divulgação