Agente penitenciário flagra homem furtando prédio de antiga delegacia

No fim da tarde de domingo, 11, um agente penitenciário que passava em frente às antigas instalações da Delegacia Civil de Vilhena, localizada na Avenida Major Amarantes, esquina com a Jamari, avistou o momento em que um homem quebrou uma das vidraças do prédio e adentrou ao local.

Diante da ação do infrator o agente deu ordem para que este saísse do prédio e acionou uma guarnição da Polícia Militar, a quem o homem relatou que iria vender os produtos furtados.

Em posse do meliante, de 44 anos, foram encontrados três relógios de pulso, uma garrafa de vodka, um pino contendo substância entorpecente, além de seis munições de calibre 38 e duas de calibre .40.

O infrator foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com os produtos do furto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia