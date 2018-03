Bombeiros socorrem mulher e criança após acidente envolvendo duas motos no Bodanese

O acidente ocorreu por volta das 17h30 desta segunda-feira, 12, envolvendo duas motocicletas, na Avenida 710, no bairro Bodanese, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a condutora da moto Honda Biz trafegava pela Avenida 710, sentido Cuiabá.

Quando ao chegar próximo a sua residência, foi atingida por uma motocicleta Honda CG, no qual o condutor seguia no mesmo sentido.

No choque, a condutora e a passageira uma criança de sete anos sofreram vários ferimentos. Elas foram socorridas para Pronto Socorro do Hospital Regional de Vilhena por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia