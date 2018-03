BR-364: motos colidem e duas pessoas são socorridas ao hospital

O acidente ocorreu envolvendo duas motocicletas na tarde desta segunda-feira, 12, na BR-364, em frente o Posto Catarinense.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local no fato, o condutor da moto Bros, seguia pela BR-364, sentido Cuiabá.

Ao chegar próximo à entrada que de acesso ao Posto Catarinense colidiu com outra motocicleta, sendo uma Biz conduzida por uma jovem.

Com o impacto, a condutora sofreu várias escoriações pelo corpo e se queixava de fortes dores na região da bacia.

O condutor da Bros sofreu lesões leves. Ambos foram encaminhados para Pronto Socorro do Hospital Regional de Vilhena pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e regional registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia