COLORADO: PC e PM realizam operação contra tráfico de drogas

Na manha desta segunda-feira, 12, a Polícia Civil de Colorado do Oeste/RO, com apoio da Polícia Militar, desencadeou a operação “Chico”, a fim de dar cumprimento a nove mandados de prisão e cinco de busca e apreensão expedidos pela Dra. Márcia Regina Gomes Serafim, da Vara Criminal do município.

Os mandados foram representados pelo Delegado Fernando Oscar Matias após aproximadamente cinco meses de investigações e visam coibir a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de substâncias entorpecentes.

A operação conta com um efetivo de aproximadamente 30 policiais das cidades de Colorado, Cerejeiras e Vilhena, e teve apoio do delegado regional, Dr. Fábio Henrique Fernandez de Campos e do Delegado de Polícia do Interior Dr. Arismar Araújo e o 3°BPM.

As últimas informações dão conta de que até o momento sete mandados já foram cumpridos e drogas e armas também foram apreendidas.

Os sete traficantes detidos na operação, são; Ezequiel Ramos do nascimento, Douglas Pereira do Nascimento, Welter Ramos do Nascimento, Weverson Lana de Oliveira (preso em Vilhena), Walmiro Gonçalves Júnior e Segio Barbosa.

Ainda estão foragidos, Evaldo da Silva Vieira e Anderson de Jesus Santana.

Texto: Assessoria / Extra de Rondônia

Foto: Divulgação