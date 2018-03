CORUMBIARA: Internauta denuncia péssimas condições das estradas; caminhão carregado com soja tombou

Na manhã do último sábado, 10, a redação do Extra de Rondônia recebeu reclamação de um internauta indignado com as autoridades políticas da região de Corumbiara, quanto ao descaso com as estradas vicinais.

Segundo informações repassadas ao Site, um caminhão carregado com soja tombou próximo á ponte do bocão, área rural do município.

As péssimas condições de trafegabilidade das estradas rurais estão deixando os caminhoneiros e agricultores no prejuízo, pois para conseguir chegar ao armazém é a maior dificuldade e quando chegam à fila é enorme para descarregar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta