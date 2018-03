FURIOSA: Mulher é presa ao tentar matar ex-marido na frente de equipe da PM

A tentativa de homicídio ocorreu nas primeiras horas da manhã deste domingo (11), em uma residência, localizada na região Central do distrito de Nova Mutum Paraná, distante 120 quilômetros de Porto Velho.

Segundo informações da polícia, a vítima, de 30 anos, está separada da ex- esposa, Linda Inês M. M., 24, a cerca de seis meses. A suspeita estava morando no Estado do Acre e ele não imaginava que a mulher teria retornado. Hoje quando chegou em casa, a vítima se deparou com a mulher dentro do imóvel.

Ela teria arrombado uma janela da residência. Ambos passaram a discutir. O homem então ligou para a PM que ao chegar no local presenciou a acalorada discussão. Os policiais logo tentaram intervir na situação, momento em que a suspeita tirou uma faca do tipo peixeira de dentro de uma bolsa e arremessou contra o ex-marido.

A vítima se escondeu atrás de um policial, que quase foi atingido. Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão pelo crime de tentativa de homicídio.

Linda Inês contou que voltou de viagem apenas para buscar a filha que havia ficado com o pai, porém, ele se negou a devolver e no momento de raiva foi até a casa para tentar pegar a criança. Já a vítima relata que ela não se preocupa com as filhas que tem e teria ficado com a mais velha.

Fonte: Rondoniaovivo