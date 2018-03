Homem tem fratura de bacia agravada ao se envolver em acidente a caminho de hospital

O acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 12, na rotatória da BR-364, localizada em frente ao Auto Posto Simarelli, em Vilhena.

Segundo relatos da condutora de um Fiat Uno, ela acabou se distraindo por segundos e chocou seu veículo contra a traseira de um Gol, que por sua vez, se chocou contra a traseira de um Renault Logan.

Os condutores dos três veículos não se feriram, no entanto, no Gol havia um passageiro que estava a caminho do hospital, devido estar com uma fratura de bacia e teve seu ferimento agravado com o impacto da batida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a segurança do local e a vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, até o pronto-socorro.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia