Intervenção de Raupp garante R$ 10 mi para o saneamento básico em Alta Floresta

No município de Alta Floresta durante o último final de semana, o senador Valdir Raupp (MDB-RO), visitou as obras de melhorias do abastecimento de água do município. A obra tem investimento de R$ 10 milhões, através da ação do senador Valdir Raupp junto ao governo federal, e deve beneficiar mais de 5 mil famílias.

“É um investimento essencial para a saúde da população de Alta Floresta. Nós temos dado prioridade para os projetos que tragam de fato benefícios para a população, e esse traz mais do que isso, traz dignidade e respeito para os mais de 14 mil habitantes do município”, disse o senador.

Para o prefeito Carlos Borges (PP) a obra só foi possível devido a parceria do senador Raupp e da deputada federal Marinha Raupp (PMDB-RO).

“É mais uma vitória para o nosso município, que há anos vem lutando para regularizar o abastecimento de água, e hoje com o apoio desses importantes representantes rondonienses em Brasília, temos esse problema sendo solucionado”, declarou o prefeito Carlos Borges.

Sobre futuro investimentos, o senador anunciou equipamentos que devem ser entregues e a estruturação do Polo Industrial de Alta Floresta.

“Sempre que passo por uma cidade faço questão de conversar com o prefeito e os vereadores, para saber quais são os projetos indispensáveis para o progresso do município”, argumentou Raupp.

Em Alta Floresta o prefeito Carlos solicitou apoio para a estruturar o Polo Industrial. A ideia é dar toda a condição para o desenvolvimento das agroindústrias. “Vou receber este projeto e vamos trabalhar em parceria com a bancada federal e o governo para concretizar mais este projeto em Alta Floresta”, afirmou o senador.

O senador Raupp e a deputada Marinha participaram de um café da manhã, que marcou a inauguração do Centro Multiuso do município, construído, através de emenda parlamente da deputada. Na ocasião uma série de apresentações foram realizadas em comemoração ao Dia da Mulher comemorado no último dia 8.

Autor e foto: Assessoria