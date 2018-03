Ladrões invadem residência e tentam furtar máquina de lavar roupas por cima de muro

No início da noite de domingo, 11, uma idosa teve seu quintal invadido por ladrões, que além de furtarem vários objetos, ainda tentaram levar uma máquina de lavar roupas, passando a mesma por cima do muro do imóvel, localizado no Bairro Jardim Eldorado.

Segundo relatos da vítima de 62 anos, ao ouvir barulhos vindos dos fundos do imóvel, ela abriu parte da janela e avistou um homem tentando passar sua máquina de lavar roupas para um segundo agente, por cima do muro, porém, acabaram soltando o objeto após a mesma gritar por socorro.

Mesmo a vítima conseguindo espantar os infratores, estes já tinham conseguido retirar do imóvel uma máquina de costura no valor de R$ 1 mil, uma centrífuga, uma caixa de ferramentas contendo vários objetos, inclusive uma furadeira.

Além da máquina, que acabou sendo danificada na queda, os infratores deixaram outros pertences da vítima, que tinham sido separados por eles para serem levados.

Uma guarnição da Polícia Militar realizou diligências, porém, não lograram êxito na captura dos infratores.







Texto: Extra de Rondônia

Foto: ilustrativa