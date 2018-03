Menor é espancado por populares após roubar celulares com mais dois comparsas

Mateus P. O., de 19 anos, e dois adolescentes de 17 anos foram encaminhados para a delegacia na madrugada desta segunda-feira (12) após invadir uma residência, render uma família e roubar vários aparelhos celulares. O fato aconteceu no Bairro Ulisses Guimarães, na Zona Leste de Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas contou que estava na residência do cunhado quando três criminosos invadiram a casa armados, renderam a todos e anunciaram o assalto.

Enquanto um dos criminosos segurava as armas, dois revistavam as vítimas e pegavam os aparelhos celulares. As vítimas contaram ainda que a todo momentos, os criminosos apontava as armas para a cabeça dos familiares.

Ao saírem da residência, um dos adolescentes foi capturado por populares e espancado, enquanto os outros dois conseguiram fugir. O menor informou o endereço dos dois comparsas para os policiais, e eles foram capturados.

As vítimas reconheceram os três como os autores do roubo e eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Porto Velho. Os policiais conseguiram localizar um dos celulares roubado.

Fonte: Rondoniagora