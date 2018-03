Policiais Militares realizam a entrega dos alimentos arrecadados no 3° “Pedal Rosa” a APAE de Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 12, Policiais Militares do 3º BPM realizaram a entrega da doação dos alimentos arrecadados na terceira edição do passeio ciclístico Pedal Rosa à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em Vilhena.

No ato da inscrição, os participantes do evento realizavam a entrega do equivalente a quantia de R$10,00 em alimentos não perecíveis ou em espécie. Além disso muitos doadores anônimos contribuíram além da quantia pleiteada.

O total arrecadado em doze dias de inscrições foi convertido em mais de meia tonelada de gêneros alimentícios que foram entregues à entidade de assistência social.

Chegada surpresa

A instituição escolhida para a entrega dos alimentos foi a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Vilhena. E a chegada dos militares com os donativos foi uma surpresa aos agraciados.

Diretor da associação há 12 anos, Aimoré Barros, explicou que a doação chegou em boa hora, já que são oferecidas diariamente duas refeições a 240 alunos e o estoque de gêneros alimentícios já estava em níveis críticos. “Foi uma surpresa quando o Comandante Paulo André me procurou. Esse era o momento em que mais precisávamos porque os convênios saem, mas demoram. A doação veio suprir as nossas necessidades de imediato. Eu só tenho que agradecer”, ressalta Aimoré.

A funcionária da APAE, Eva Oliveira, disse que a mãe de um aluno ao ver a quantidade de viaturas entrarem na instituição ficou receosa de ter acontecido algo grave. “Ela chegou chorando, muito assustada e perguntou o que aconteceu com as crianças. E nessa hora eu disse pra ela ficar calma porque os policiais vieram por um ótimo motivo: trouxeram doações de alimentos. A mãe ficou calma e voltou para casa sorrindo”, explica Eva.

Após a entrega dos gêneros alimentícios o Comandante do 3º BPM, Tenente Coronel PM Paulo André e o Tenente PM Fernandes explicaram ao diretor da APAE, aos funcionários e alunos sobre o projeto Pedal Rosa e frisaram a importância dos parceiros do evento. “Nós, como Policiais Militares, realizamos a entrega dos alimentos, mas saibam que o que vemos hoje aqui é a somatória dos esforços dos patrocinadores, parceiros, dos policiais e ciclistas participantes do Pedal Rosa, sem os quais não seria possível realizar uma ação dessa magnitude”, afirma o Comandante Paulo André.

Patrocinadores do 3º Pedal Rosa

Faculdade UNESC, Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro, DETRAN RO, Art Fio, Mega Som, RondonCap, Reflorestamento Grande Hora, Equipe Vertical Adventure, Panificadora Pão Caseiro, Tucano Bike e Vereador Suchi.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria