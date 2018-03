TCE abre inscrição para curso em Vilhena e Cacoal sobre patrimônio público

Dando continuidade ao seu calendário de eventos e atividades deste ano, o Tribunal de Contas (TCE), por meio da Escola Superior de Contas (Escon), abre inscrição para o curso “Patrimônio público – procedimentos, contábeis de avaliação, reavaliação e exaustão de bens móveis e imóveis”, que será realizado nos municípios de Vilhena e Cacoal neste mês.

A capacitação é destinada aos servidores municipais dos órgãos jurisdicionados ao TCE e tem, em cada polo, um total de 16 horas-aula.

Segundo a direção da Escola Superior de Contas (Escon), a oferta do curso em Vilhena e Cacoal busca atender demanda dos próprios municípios, que desse modo podem enviar mais técnicos e servidores para participar do evento e se capacitarem.

INSCRIÇÕES

As inscrições, que iniciaram no último dia 9, serão estendidas até a próxima quinta-feira (15) e podem ser feitas de modo gratuito na página da Escola Superior de Contas no portal do TCE-RO. Para tanto, basta acessá-la, preencher com o número do CPF e escolher o polo onde pretende participar da capacitação.

Em Vilhena, o curso acontecerá entre os dias 19 e 20, no auditório da secretaria regional, localizado naquele município. Já em Cacoal, o curso será realizado entre os dias 22 e 23 no auditório da secretaria regional. Em ambos os polos são oferecidas 130 vagas.

Fonte: TCE-RO