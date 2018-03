“52 municípios de Rondônia receberão internet banda larga”, garante Expedito Netto

Os municípios e distritos de Rondônia serão beneficiados pelo Programa Internet para Todos após trabalho do parlamentar junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e as Prefeituras.

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) anunciou nesta segunda-feira (12) a inserção dos 52 municípios e seus respectivos distritos ao Programa Internet para Todos, que levará conexão banda larga de alta velocidade a todas as localidades do país.

O programa de autoria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) levará internet às regiões que não possuem nenhum tipo de comunicação, escolas e hospitais a partir do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).

Até o momento, 37 municípios de Rondônia já aderiram ao programa e 15 municípios estão na fase de adesão. “Estamos auxiliando os prefeitos na elaboração dos ofícios de solicitação ao programa. Levei os pedidos pessoalmente até o ministério e estamos cuidando da tramitação de cada ofício particularmente”, declarou Expedito Netto – o único parlamentar de Rondônia a participar do evento.

Durante a cerimônia de adesão ao programa, o parlamentar ressaltou sua participação no desenvolvimento do Internet para Todos desde seu início, quando o satélite foi lançado em órbita em maio de 2017. Além de levar internet a 100% do território nacional, o satélite garantirá a segurança das comunicações e fortalecerá a indústria espacial brasileira.

“Levar esse projeto para Rondônia foi um pedido particular do nosso Ministro Gilberto Kassab (PSD), o qual tive a honra de atender. Por isso não estamos medindo esforços! O programa não trata apenas de internet, estamos falando de inclusão social e desenvolvimento econômico para Rondônia e para o Brasil”, ressaltou Netto.

O Internet para Todos vai beneficiar uma fatia da população hoje excluída da rede mundial de computadores, democratizando o acesso à informação e aos serviços públicos hoje disponíveis online.

A expectativa é que sejam instaladas 200 antenas por dia nos municípios beneficiados na primeira fase. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ressaltou que o Internet para Todos não oferecerá conexão gratuita para os moradores dessas localidades, mas ofertará conexão a preços extremamente reduzidos.

Participaram da assinatura do termo de adesão ao programa o Presidente Michel Temer e o Ministro Gilberto Kassab, além de outras autoridades, na presença de dezenas de prefeitos de Rondônia e mais de 2,5 mil prefeitos de municípios do Brasil.

Autor e foto: Assessoria