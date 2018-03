Elizeu Evangelista estreia programa “Tribuna Livre” na Rádio Ondas Verdes

Com grande audiência, o programa Tribuna Livre, veiculado pela rádio Ondas Verdes (104,9) de segunda à sexta, das 18h00 às 19h00, estreiou ontem, dia 12, com o debate sobre a produção de etanol de milho em Cerejeiras.

Com exclusividade, o presidente do Conselho de Desenvolvimento Comercial e Industrial de Cerejeiras, Jair Ferro, respondeu aos questionamentos do apresentador do Tribuna Livre, Elizeu Evangelista. O entrevistado garantiu que, a partir de janeiro de 2019, a indústria já estará em atividade em Cerejeiras.

O diretor geral da emissora, engenheiro agrônomo Marcos Severo, também participou da estreia, contribuindo com suas falas a respeito do setor produtivo.

Sobre à produção do etanol a partir do milho, Jair disse que é um projeto que já está bastante amadurecido. Porém, destacou que “ainda estamos na fase de negociação com os investidores”.

Segundo ele, a produção de energia ainda é deficiência na região. Porém, ele garantiu que existe um projeto tornando autossustentável o fornecimento de energia para a implantação de uma indústria para produção de etanol. “Correndo tudo bem com as assinaturas dos contratos, a previsão é que essa indústria seja montada em 2018, com início dos trabalhos em janeiro de 2019”, revelou Jair Ferro.

Ele ainda lembrou que, no futuro, os mesmos investidores na produção do etanol estariam interessados também na produção de energia solar. O programa conta com a parceria do site midiarondonia.com.br.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria