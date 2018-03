Ex-morador de Corumbiara é encontrado morto em São Francisco do Guaporé

Adenival da Silva Araújo, de 46 anos, ex-morador do município de Corumbiara foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, 12, no município de São Francisco do Guaporé.

De acordo com informações do jornal Correio do Vale, a vítima era servidor público, trabalhava como motorista da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Uma funcionária chegou para trabalhar e encontrou o corpo da vítima pendurada numa árvore. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

O corpo de Adenival foi levado para a cidade de Ji-Paraná, onde passou por autopsia e depois liberado para a família transladar para Corumbiara, onde foi velado e sepultado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família