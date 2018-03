Identificado jovem morto em troca de tiros com a polícia em Vilhena

Ronnyellis Silva Trindade, de 21 anos, foi morto com um tiro no peito, em uma troca de tiros com policiais militares, no fim da manhã desta terça-feira, 13.

Segundo relatos de vizinhos, o jovem, mais conhecido como “Fiote” e sua família residem a pouco tempo no imóvel, que fica localizado na Avenida 1515, no Bairro Cristo Rei.

Informações extra oficiais dão conta de que os motivos que levaram à perseguição, foi o fato do jovem estar planejando um assalto e ter sido denunciado, o que levou os militares ao local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia