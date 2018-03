MP instaura inquérito para apurar indícios de irregularidade em pagamentos a empresas de Colorado e Cabixi

A 1ª Promotoria de Justiça do Município de Colorado do Oeste instaurou no último dia 5, Inquérito Civil Público para apurar possíveis irregularidades em pagamentos realizados a duas empresas, uma em Colorado e outra em Cabixi.

Os valores não divulgados, foram repassados as empresas Nova Gestão e Consultoria –EPP, nos anos de 2014 e 2015.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia