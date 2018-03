Mulher sofre prejuízo superior a R$ 2 mil após transferências não autorizadas serem realizadas de sua conta

No fim da tarde de segunda-feira, 12, uma mulher de 41 anos, procurou a delegacia para relatar que transferências não autorizadas foram realizadas de sua conta no Banco do Brasil, para uma correntista de nome Tamyris Bueno.

De acordo com os relatos da vítima, ao tentar usar seu cartão naquele dia, constatou que o mesmo estava bloqueado. Após se dirigir até sua agência e realizar o desbloqueio do cartão, chegaram mensagens via aplicativo de celular, que tinham sido realizadas duas transferências para o nome acima citado, nos valores de R$ 800,00 e R$ 720,00, além do pagamento de um título do Banco Itaú, no valor de R$ 792,50, que ela desconhece completamente.

Diante das circunstâncias, um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa