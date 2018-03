Receita Federal, Exercito e PF apreendem grande quantidade e variedade de dinheiro de vários países

Na manhã desta terça-feira, 13, em ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Exército Brasileiro foi apreendido um grande valor de dinheiro em espécie na fronteira de Guajará-Mirim e Bolívia.

A apreensão foi resultado de barreira de rotina, sendo apreendido o total de 260.360 (duzentos e sessenta mil e trezentos e sessenta reais), 7.790 (sete mil, setecentos e noventa pesos bolivianos), 270 (duzentos e setenta “novo sol” – moeda peruana), 165 (cento e sessenta e cinco dólares americanos) e 3.000 (três mil pesos chilenos).

O dinheiro foi encontrado com três indivíduos que se apresentaram sendo de nacionalidade boliviana (mãe e dois filhos) e sem porta documentação que comprovasse a origem.

Os abordados durante depoimento afirmaram que pretendiam efetuar o câmbio na cidade de Guayaramerin.

As ações da Polícia Federal em conjunto com a Receita e Exercito Brasileiro, com o fim de combate aos crimes transfronteiriços se intesificarão nas próximas semanas.

A Polícia Federal aproveita para orientar a população que a evasão de divisas é crime, razão pela qual toda saída de valores superiores a R$ 10.000,00 do país deve ser previamente declarada à Receita Federal.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria