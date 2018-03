VÍDEO: Vilhena tem a melhor água da região norte do Brasil; diretor e químico explicam

O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Arijoan Cavalcante, e o químico Carlos Gava, responsável pela análise do produto, garantem que o município de Vilhena tem a melhor água, em termos de qualidade, da região norte do Brasil.

Isto se deve à existência do Arenito Parecís (filtro) e o aquífero Parecís, concentração de água na região de Vilhena.

Carlos Gava frisou o apoio da Vigilância Sanitária na fiscalização da qualidade da água. “Com a maior alegria, e conhecimento, posso dizer que Vilhena tem a melhor água da região norte do país”, disse o químico. Já Arijoan Cavalcante destacou o apoio da administração municipal.

https://www.youtube.com/watch?v=1Vz5mS1RdW4&feature=youtu.be” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Texto, foto e vídeo: Assessoria