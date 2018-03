1ª Copa Sicoob de Basquete sub-14 masculino acontece em Vilhena

Associação de Basquete de Vilhena (ASBAVI) comunica aos interessados que queiram montar equipes para participarem da 1ª Copa Sicoob sub 14 (nascidos no ano 2004 ou mais novos), a ser realizada nos dias 23 a 25 de março na quadra do Colégio Coopevi em Vilhena.

As inscrições serão gratuitas e irão até o dia 18 de março podendo ser realizadas na quadra do colégio Coopevi a partir das 18:30 em qualquer dia da semana ou através do telefone 99989-3636 (também whatsapp).

A realização da copa conta com o apoio do Banco Sicoob Credisul, Colégio Coopevi, CMDCA e academia W-fitness. ASBAVI está de portas abertas para crianças e adolescentes de todo município. Maiores informações (69) 999593636 ou (69) 92357676.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria