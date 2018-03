Adolescente de 13 anos que já tentou contra a vida da própria mãe tenta matar jovem a golpes de facão

Por volta das 21h30 de terça-feira, 13, uma guarnição da Polícia Militar do distrito de Nova Conquista (Vilhena), foi acionada até as proximidades do ginásio municipal, para atender uma ocorrência de vias de fato seguida de tentativa de homicídio.

Segundo o registro da ocorrência, um adolescente de 13 anos acabou se desentendendo com um jovem de 22 e proferindo xingamentos como “filho da puta” contra o mesmo. Diante das ofensas, o jovem acabou entrando em vias de fato com o menor, o agredindo com socos.

Após ser agredido, o menor se dirigiu até sua residência, onde se apossou de um facão e retornou para o local dos fatos, com o intuito de matar seu agressor.

Para os militares, que evitaram a tragédia, o adolescente relatou que sua real intenção era matar o jovem e que há pouco tempo, já teria tentado contra a vida da própria mãe.

Diante dos relatos do infrator, este foi apreendido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

