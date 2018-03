COLORADO: Câmara gastou em 2017 mais R$ 130 mil em diárias; em 2018 já foram gastos mais de R$ 18 mil

O Extra de Rondônia pesquisou no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vereadores do município de Colorado do Oeste, valores que foram gastos pelos parlamentares em 2017 e nos primeiros dois meses de 2018.

Em 2017 os vereadores receberam em diárias exatos R$ 132.890,00 – sendo que, a campeã do ano foi à vereadora Marta Barkauskas Dias (DEM), recebeu R$ 13.990,00

2º – Ataide Ribeiro Gonçalves (PV) R$ 12.860,00

3º – Fabio da Silva Souza (PDT) R$ 11.985,00

4º – Ronaldo Rodrigues (PTB) R$ 11.680,00

5º – Claudair da Silva (PRB) R$ 11.400,00

6º – Martinho de Souza Rodrigues (MDB) R$ 11.350,00

7º – Evandro Guimaraes Prudente (PDT) R$ 11.220,00

8º – Natalio Silva dos Santos (PP) R$ 10.855,00

9º – Gercino Garcia Sobrinho (PMN) R$ 10.780,00

10º – Rudi Romeu Naue (PPS) R$ 9.655,00

Contudo, nos primeiros dois meses de 2018, oito vereadores já receberam R$ 18

550,00 em diárias. São eles:

Martinho de Souza Rodrigues, quatro diárias a Porto Velho – R$ 1.600,00

Ataíde Ribeiro Gonçalves, quatro diárias a Porto Velho R$ 1.600,00

Fabio da Silva Souza, quatro diárias a Porto Velho R$ 1.600,00

Moacir Rodrigues de Souza, cinco diárias a Brasília R$ 2.750,00

Ronaldo Rodrigues, cinco diárias a Brasília R$ 2.750,00

Gercino Garcia Sobrinho, cinco diárias a Brasília R$ 2.750,00

Claudair da Silva, cinco diárias a Brasília R$ 2.750,00

Marta Barkauskas Dias, cinco diárias a Brasília R$ 2.750,00

A prefeitura repassa por mês a Câmara, R$ 155 mil. Perfazendo em 12 meses R$ 1.874,446,68

Lembrando que as diárias custam aos contribuintes R$400,00 para Porto Velho e R$ 550,00 para Brasília.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia