Dia 24 tem encontro regional do PDT em Vilhena

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, será palco de mais um encontro partidário em Vilhena.

Desta vez o Partido Democrático Trabalhista (PDT), vai realizar encontro regional com filiados e simpatizantes.

O encontro será dia 24 do corrente a partir das 09 horas no CTG, localizado na Avenida José do Patrocínio, próximo ao Bairro 5º BEC.

Na ocasião, serão tratados assuntos como: filiações a sigla, e apresentação dos pré-candidatos a diversos cargos eletivos em 2018.

Estarão presentes, a prefeita de Vilhena Rosani Donadon e ex-prefeito Melki Donadon, que recebeu convite para se filiar ao partido, também o prefeito de Corumbiara, Laercio Marchini e o prefeito de Pimenteiras, Olvindo Luiz Donde, além de diversos vereadores e o senador Acir Gurgacz pré-candidato ao governo do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração