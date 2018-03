Goebel atende reivindicação e libera recurso para construção de muro do cemitério em Pimenteiras

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou está semana a liberação de um recurso de emenda parlamentar individual, para o Município de Pimenteiras do Oeste para execução da obra de construção de muro e melhorias do cemitério municipal.

O parlamentar, mais uma vez destinando recursos de emenda parlamentar na ordem de R$ 70 mil e foi uma reivindicação do vereador Elcito de Brito (MDB).

O prefeito Olvindo Luiz Dondé, agradeceu ao deputado Luizinho pela liberação do recurso e melhorias para a população pimenteirense e lembrou que a construção de muro do cemitério é um anseio da população, enfatizou Dondé.

“Estamos aqui cumprindo o que havíamos prometido a comunidade em uma reunião e nosso compromisso com a população de Pimenteiras, de construir o muro do cemitério municipal. O muro vai dar segurança para os túmulos dos nossos entes queridos que estão aqui enterrados e também conforto para quem mora próximo ao cemitério”, argumentou o prefeito.

Segundo o deputado Luizinho a construção do muro, portão principal e melhorias do cemitério é uma obra fundamental em diversos aspectos, primeiramente por respeito aos entes queridos dos pimenteirenses que se encontram no local, também é importante para conforto dos moradores dos bairros próximos ao cemitério. “Estamos bastante satisfeitos com a liberação do recurso para dar inicio a obra. Ainda temos outros projetos que serão liberados para o município, estarmos no caminho certo liberando emendas para realizar obras no município”, disse Goebel.

Luizinho Goebel enfatizou, “além dos municípios do cone sul e da região do Vale do Guaporé/Mamoré, estamos atendendo outros municípios que precisam de apoio político para angariar recursos e fazer frente às suas necessidades”, disse o deputado, acrescentando que a parceria com o governo estadual e suas secretarias tem garantido esse suporte. “Com trabalho e parcerias estamos conseguindo levar infraestrutura aos municípios”.

Autor: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia