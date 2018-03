Homem perde R$ 22 mil ao comprar carro financiado e este acabar indo a leilão

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, na manhã desta quarta-feira, 14.

Segundo o comunicante, de 32 anos, em dezembro de 2016 ele comprou um veículo Vectra Elegance, modelo 2007, de um homem de 47 anos, pelo valor de R$ 12 mil e mais cinco parcelas de R$ 656,00, devido este ser financiado, totalizando o montante de R$ 15.280,00.

Ainda segundo a vítima, após pagar o veículo, gastou mais R$ 6.720,00, com reparos, no entanto, certo tempo depois, chegou um mandado de busca do automóvel, por falta de pagamento das referidas parcelas, que o mesmo acreditava terem sido pagas pelo ex-proprietário, a quem ele repassou o dinheiro.

A vítima relatou ainda, que acabou perdendo todo o valor que gastou na compra do veículo, devido este ter ido a leilão e até hoje não ter sido ressarcido pelo ex-proprietário, que acabou se mudando da cidade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa