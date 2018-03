Novas placas veiculares podem ser emitidas a partir de setembro; chefe da Ciretran diz que resolução pode ser derrubada

Na manhã desta quarta-feira, 14, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Vilhena, Gustavo Ozeika, onde relatou o novo modelo de placas dos veículos que serão utilizadas no Brasil a partir de 1º de setembro do decorrente ano.

De acordo com o chefe da circunscrição, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) criou a resolução nº 729 de 06/03/2018, que estabelece o novo modelo da placa padrão “Mercosul”, definido pelos países pertencentes ao grupo, que começa a valer no mês setembro, contudo, os proprietários de veículos terão até 31 de dezembro de 2023 para providenciar a mudança.

Gustavo ressaltou que os Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada Estado ainda não se manifestaram de forma oficial a respeito do assunto em relação ao valor da nova placa. Porém a resolução é valida para veículos zero quilômetros e veículos que passarem por processo de transferência de município ou propriedade, ou quando houver necessidade de substituição das placas.

Para o microempresário do ramo de estampagem de placas, Max Dener, a resolução leva à falência diversas empresas que trabalham na fabricação do produto. Com a medida, somente uma única empresa será credenciada para fabricar e estampar as placas. Com isso, diversas empresas irão fechar e deixar milhares de pessoas desempregadas”, enfatizou Max.

Dener acredita que a resolução pode ser derrubada na Câmara dos Deputados por intermédio do deputado Expedito Netto (PSD), onde solicitou a suspensão do decreto.

Ozeika acredita que a resolução será suspensa ou revogada, pois o decreto já foi adiado por duas vezes pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia