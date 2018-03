Ônibus com estudantes quase tomba devido às péssimas condições das estradas rurais em Colorado

Na manhã desta quarta-feira, 14, um ônibus que pertence ao município de Colorado do Oeste, quase tombou quando transportava alunos para as escolas. O fato ocorreu na linha 2 segunda eixo.

O susto foi grande e deixou os estudantes apavorados com a situação. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Tudo devido as péssimas condições das estradas rurais que estão intrafegáveis.

Moradores da área rural estão indignados com a falta de respeito e responsabilidade dos mandatários, pois não estão nem um pouco preocupados com a situação caótica que estão passando para levarem os estudantes as escolas e ainda escoar a produção agrícola do município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta