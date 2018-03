Peões cerejeirenses participaram de competições realizadas em SP e nos EUA

Os peões cerejeirenses Eudimar Oliveira Novaes, 18 anos, e Wevilim Rafael da Silva, 19 anos, participaram recentemente de importantes rodeios conquistando colocações significantes dentro das competições.

Eudimar, mais conhecido por “Manim” é o atual campeão brasileiro da Liga Nacional de Rodeio (LNR). O jovem peão estava nos Estados Unidos (EUA) para a competição do “The American”, um dos maiores rodeios do mundo, onde disputou com os melhores peões pela premiação final de US$ 2 milhões.

Já Wevilim Rafael da Silva, conhecido por “Boquinha” participou do “3º Rodeio Entre Amigos” realizado na última semana em Bady Bassitt, São Paulo.

Boquinha mesmo sendo muito jovem já coleciona algumas vitórias para seu portfólio, sendo campeão dos rodeios realizados em Corumbiara e Pimenta Bueno; vice-campeão em Chupinguaia e Pimenteiras; e finalista nas competições de Cerejeiras, Comodoro (MT), São Felipe, Primavera de Rondônia, Colorado, Jorge Teixeira, Águas Claras (MT), Nova Aliança (SP) e Cabixi.

Na competição de Bady Bassitt, Wevilim faturou o quinto lugar com uma pontuação de 236,25. Já Eudimar, subiu ao pódio ocupando o terceiro lugar do “The American”, ambos representaram o Estado como muita garra e coragem.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação