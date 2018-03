Prefeita e vereadores de Chupinguaia querem apoio para recapeamento de asfalto

A liberação de recursos e apoio para o município de Chupinguaia, no Cone Sul do Estado, foi pedida pela prefeita Sheila Flávia (PV) e pelos vereadores Eder da Van (DEM), Toninho Bertozzi (PV), Denilson da Cidade Alta (PV) e Lindaura (PV), durante audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB).

Entre os pedidos, tubos ármcos para a substituição de pontes de madeira e bueiros, e a liberação de recursos para a recuperação do asfalto urbano num trecho de oito quilômetros.

“Vamos analisar a possibilidade de atender a mais este pedido, para isso vamos fazer os encaminhamentos necessários, dentro das nossas possibilidades como parlamentar”, disse Maurão.

A prefeita e os vereadores agradeceram ao presidente pela ação em prol do município.

Autor e foto: Geovane Berno