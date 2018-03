Vereadores de Cabixi emitem moção de apoio aos servidores da educação

Na última segunda-feira, 12, os vereadores do município de Cabixi emitiram uma moção de apoio à greve dos servidores da educação do Estado de Rondônia.

A moção destaca que os servidores ainda não conseguiram um acordo que viesse a por fim no movimento e nem a Mesa de Negociação Permanente ou os governantes do Estado apresentaram interesse em atender as demandas apresentadas pela classe. Confira a moção na íntegra.

MOÇÃO DE APOIO PL Nº 001/2018

Senhor Presidente, Edegar Solinger;

Senhores Vereadores:

Os Vereadores subscritores desta proposição requerem à Mesa, depois de ouvido o Plenário, a iniciativa desta Casa Legislativa com MOÇÃO DE APOIO à greve dos servidores da Educação do Estado de Rondônia tendo em vista que por meio de sua Mesa de Negociação Permanente (MENP), representantes do Governo do Estado, da Direção Executiva do SINTERO e de todas as diretorias regionais ainda não conseguiram um acordo que viesse a por fim ao movimento de greve que a cada dia vem se fortalecendo mais em todo o estado onde a categoria cobra o cumprimento de alguns acordos:

META 17 – Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar gradualmente, a partir da vigência deste plano, ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente.

META 18 – Garantir, no prazo de dois anos, a elaboração e implantação de planos de carreira para os profissionais da Educação Básica de todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em lei federal, nos termos inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

META 20 – Ampliar o investimento público em educação pública de forma a garantir investimento de no mínimo 35% com recursos do tesouro estadual para complementação do FUNDEB, com ampliação gradativa de 1% ao ano durante o período de vigência do PEE.

Portanto, precisa-se de ações de governo que sejam concretas e que realmente venham reconhecer o trabalho dos profissionais da educação de modo que estes possam ter no mínimo condições dignas de sobrevivência.

Sendo assim, deixamos aqui nosso apoio e solidariedade para com todos os profissionais da educação do estado de Rondônia que estão nesta mobilização e na esperança de que o mais rápido possível possa haver um acordo que venha a atender as reivindicações destes profissionais que fazem a diferença no crescimento e no desenvolvimento do estado de Rondônia

Deste modo, esta Casa Legislativa, legítima representante da população de Cabixi, apoia e se solidariza com todos os servidores, que estão em greve no Estado de Rondônia.

Câmara Municipal de Cabixi, 12 de março de 2018.

Autoria: Vereador: Professor Fábio Antônio da Graça \ PSB.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia