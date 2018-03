Vilhenense apresenta mais dois reforços para o Campeonato Rondoniense

A diretoria do Vilhenense confirmou na última terça-feira (13) a contratação de dois reforços para a sequência do Campeonato Rondoniense 2018.

São eles: o lateral-esquerdo Michel Henrique e o atacante Giovani Rosa.

Giovani Darnei Martins da Rosa, 26 anos, 1,88cm é natural de Viamão-RS e começou na base do Internacional (2008-2014). Ele atuou na Copa São Paulo do ano de 2011 quando marcou seis gols na competição. Neste ano a equipe gaúcha foi eliminada nas quartas de final.

O centroavante que tem como principal característica o cabeceio, atuou no ano de 2017 na Tailândia. Rosa jogou pelo Rayong FC. Dos jogadores que estão no elenco do Leão do Norte, Giovani conhece bem o camisa 11, Vandinho, com o qual já atuou no Clube Esportivo Lajeadense-RS em 2016.

Nascido em Franca-SP, Michel Henrique Santos Alves, 23 anos, é lateral esquerdo e já passou por Francana e José Bonifácio, ambos de São Paulo e também pelo Araxá de Minas Gerais. O canhoto estava treinando em sua cidade natal e diz estar pronto para atuar. “Eu estou bem fisicamente. Vinha treinando forte lá em Franca e estou a disposição do treinador assim que ele precisar”, afirmou Michel.

Vice-líder do Estadual 2018 com dez pontos, o Vilhenense enfrenta no domingo o VEC no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Luh Coelho