Base da Polícia Militar é alvo de atentado em Vilhena

A base da Polícia Militar do Bairro Cristo Rei, em Vilhena, foi alvo de atentado com fogo na noite de quarta-feira, 14.

Segundo o registro da ocorrência, um vândalo quebrou uma das vidraças dos fundos do prédio e ateou fogo na mobília que estava na sala.

Devido a base estar sem militares no momento do atentado, um popular que passava pelo local acionou uma guarnição e antes que estes chegassem, começou a apagar o fogo.

Após a chegada da viatura ao local, os policiais também ajudaram no controle do fogo até a chegada da Unidade de Combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, que pôs fim às chamas.

Diligências foram realizadas no intuito de localizar o causador do incêndio que danificou vários objetos a estrutura da base, porém, até o momento ninguém foi preso. A Policia Civil investiga o caso.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia