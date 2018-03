Chuvas prolongadas no Norte do país já é motivo de preocupação em algumas cidades por causa do lixo

O verão em muitas regiões brasileiras já terminou e o período chuvoso indica mudança de estação. Mas de acordo com o Instituto de Meteorologia, na região norte do país as chuvas devem continuar por um bom tempo ainda.

Para muitos o início do outono significa fartura principalmente nas regiões de grandes plantações, por outro lado, o acúmulo de chuva é sinônimo de problema, se o descarte do “lixo” for inadequado, pois ela causa entupimentos em valas e bueiros.

É nos chamados “lixões” que o problema se agrava de forma muito expressiva, em cidades aonde ainda existem os lixões a céu aberto a mistura do lixo e a água parada acabam contribuindo para o aparecimento de muitas doenças, além do mau cheiro resultante da decomposição do lixo orgânico, espalhando o chorume no solo e contaminando o lençol freático.

Muitos recipientes jogados diretamente no meio ambiente acabam virando criadouros de mosquitos transmissores de doenças, como a malária e a dengue. Atraídos pelo lixo animais como ratos e outros vetores de doenças permanecem nos lixões a procura de comida. Um verdadeiro motivo de preocupação para autoridades em saúde, que na grande maioria das vezes encontram dificuldades para conter a demanda de pacientes portadoras de doenças causadas pelo acúmulo inadequado de lixo.

Seja você também um defensor da sua cidade, ajude a manter o lixo em locais adequados, local de lixo é no aterro sanitário. Juntos podemos contribuir com a saúde e o futuro de todos. A empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS com aterros sanitários em Vilhena, Cacoal e em breve Ji-Paraná, luta por esta bandeira de um Estado cada vez mais saudável, garantindo a disposição final dos resíduos sólidos urbanos de maneira consciente e ecologicamente correta.

Texto: Assessoria

Fotos: Ilustrativa