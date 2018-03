COLORADO: Motorista vai visitar família e caminhão fica atolado em avenida; vídeo

Nesta quinta-feira, 15, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos e vídeo de um caminhoneiro indignado com a situação que passou em plena via pública no município de Colorado do Oeste.

De acordo com o carreteiro, seus pais moram no final da Avenida Guaporé há mais de 40 anos, e sempre que pode passa na casa deles para visitá-los.

Porém, ao amanhecer desta quinta, não conseguiu sair, o caminhão atolou. O carreteiro foi até a Semosp e pediu ao secretário de obras para disponibilizar uma máquina para ajudar a puxar a carreta, mas o secretário teria dito que o promotor de justiça proibiu qualquer ajuda com maquinário público.

Contudo, o secretário se esqueceu de que a via é de responsabilidade do município e, é obrigação da prefeitura manter ruas e avenidas em boas condições de trafegabilidade.

Entretanto, o carreteiro teve que conseguir outra maneira para retirar seu caminhão que ficou atolado em plena via pública.

https://

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Extra de Rondônia