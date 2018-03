Containeres serão instalados em três escolas de Vilhena após intervenção da deputada Rosangela

Na última semana, a deputada estadual, Rosangela Donadon (MDB) esteve em Porto Velho acompanhada da secretária municipal de educação do município de Vilhena, Raquel Donadon (MDB) participando de uma reunião com o secretário adjunto da SEDUC – secretaria de Estado de Educação, Márcio Félix, para averiguar o motivo pela qual, os containers solicitados para atender os alunos do ensino médio nas escolas rurais de Vilhena ainda não haviam sido instalados.

Durante a reunião, o secretário adjunto informou que seria enviado um responsável técnico para analisar os locais a serem instalados os containers em cada unidade que havia sido solicitada.

Nesta última quarta-feira, 14 de março, a parlamentar esteve visitando as escolas Progresso e Nova Conquista acompanhada da secretária regional de educação, Oracira Godinho, secretária municipal de educação, Raquel Donadon e da equipe de inspeção do Estado para a instalação dos containers.

O inspetor técnico Josafá analisou todas as exigências para instalação das salas de aulas e informou que os containers serão provisórios. E o projeto para construção de salas já está sendo tramitado na SEDUC.

Para a instalação dos containers anexos à escola municipal Progresso, localizada na Linha Perobal, o inspetor frisou que o local deverá passar por uma preparação, necessitando de máquinas para realização. Rosangela garantiu solicitar o apoio do DER de Colorado do Oeste, ainda esta semana, para que todos os reparos sejam realizados. O inspetor garantiu que no máximo em dez dias, as salas provisórias estarão instaladas para atender os alunos.

A secretária municipal de educação, Raquel Donadon, frisou que o município tem ofertado o possível para atender os alunos da rede estadual. “A escola está passando por novas reformas, pois estamos dividindo as salas para melhor atender nossos alunos. O diretor, Jânio Saraiva, me procurou preocupado com a demora na instalação desses containers, me desloquei até a capital e frisei que a urgência na instalação dessas salas provisórias. Graças a Deus está dando tudo certo, contou com o apoio do governo para que as construções de novas salas sejam iniciadas o quanto antes”, disse a secretária.

As escolas de Nova Conquista e de Novo Plano também receberão os containers. Josafá explica que esses novos containers possuem um formato diferente, são maiores e mais confortáveis e com instalação de ar condicionado, garantindo melhor conforto aos alunos e professores.

O diretor da escola Progresso, agradeceu o total apoio da deputada que em parceria com a secretária Raquel, vem buscando sempre o melhor para a educação, não somente do município, quanto do Estado também.

Autor e fotos: Assessoria