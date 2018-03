Corpo de jovem é encontrado amarrado dentro de saco boiando em rio

O corpo de Odair Vicente Costa, de 24 anos, foi encontrado dentro de um saco boiando em um rio em um rio localizado na área rural do município de Cujubim, na região do Vale do Jamari de Rondônia. A vítima estava desaparecida há três dias.

De acordo com a polícia, o corpo foi achado após populares informarem que um saco, com um volume aparentando ser um corpo humano, estava boiando no rio na primeira ponte da Linha CA. Após confirmação de que era um corpo, a perícia foi acionada para retirá-lo da do rio. A vítima estava amarradas e com um corte profundo no pescoço. O corpo já estava em estado de decomposição.

A vítima foi identificada por uma irmã, que relatou que o homem estava desaparecido há três dias. Ainda de acordo com a polícia a vítima possuía passagens pela polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Autor e foto: Rondoniagora