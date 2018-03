Em busca da liderança, Barcelona encara o Real Ariquemes nesta sexta no Portal da Amazônia

O Barcelona Futebol Clube enfrente nesta sexta-feira, 16, às 20h00 (horário de Rondônia), o Real Ariquemes no estádio Arnaldo Lopes Martins o “O Portal da Amazônia”, em Vilhena.

Buscando assumir a liderança do Campeonato Estadual Serie-A 2018. A partida é valida pela sexta rodada do primeiro turno do estadual.

O índio do Norte ocupa a terceira posição com sete pontos e, caso vença, assumirá a liderança do primeiro turno. Já o Furacão do Vale do Jamari está com seis pontos e ocupa a quarta colocação do campeonato.

Possíveis escalações:

Barcelona: Douglas Silva; Bertozzi, Zé Klock, Fernando e Kaká; Jonilson, Jadson, Robinho e Calado; Andrezinho e Kaio.

Real Ariquemes: Dida; Edson Pacujá, Victor Hugo, Mário Paiva e Rafael Vioto; Renato (Wanderson), Valtinho (Giovane Cunha), Leleco e Alex; Eduardo Biscola e Vágner Júnior (Maycon).

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Foto: Extra de Rondônia