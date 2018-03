Ênio Milani fala sobre programação do “4º Dia de Negócios”; evento acontece na próxima semana em Colorado

Na manhã de quarta-feira, 14, visitou a redação do Extra de Rondônia o zootecnista e um dos idealizadores do maior evento de agronegócio do Estado de Rondônia, Ênio Milani, para falar sobre a realização do “4º Dia de Negócios” que acontecerá nos dias 23 e 24 de março, no parque de exposições Marcos Donadon, em Colorado.

De acordo com Ênio, haverá vários estandes de empresas para apresentar o que há de mais atual e moderno no meio do agronegócio. Milani pontua que durante o evento, será ofertado formas acessíveis de pagamento e descontos surpreendentes aos participantes.

Segundo o idealizador do “Dia de Negócios”, este evento é um dos que mais tem movimentado a economia rondoniense, “Só no ano passado, tivemos um montante de R$ 16 milhões”.

O zootecnista conta que na sexta-feira, 23, o “Dia de Negócios” iniciará com um delicioso café da manhã oferecido pelos empresários participantes do evento e na sequência será a exposição dos produtos nos estandes.

As 12h00 haverá uma pausa para o almoço e no período da tarde seguirá com a exposição dos produtos. Logo mais a noite, haverá um jantar para os participantes. Dando seguimento ao evento, a Dra. Liliane Suguisawa ministrará um palestra no auditório do parque de exposições Marcos Donadon sobre o uso da ultrassonografia de carcaça para melhoramento do rebanho e confinamento.

Já no sábado, 24, será realizado o 2º leilão de gado Nelore JLB com 60 cabeças e haverá a avaliação do método de ultrassonografia veterinária.

O “Dia de negócios” é organizado pela Associação dos Criadores (Asccol), a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER RO) e o governo do Estado.

Veja as empresas que participarão do evento:

Agroaves

Agropecuária Santiago

Agropecuária Triângulo

Agroplan

Alemão Máquinas

Alvorada

Apediá veículos

Autovema Veículos

Boa Safra

Carevel Veículos

Casa da Lavoura

Dico Máquinas

Diságua

Facholi Potensal

Ford Canaã

Guaporé Máquinas

MaquiParts-LS Tractor

Nissey Máquinas

Sebrae – RO

Tratoron

Vemaq Chevrolet

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia