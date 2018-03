Escola Paulo Freire suspende licitação para construção de três salas de aula

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº. 002/PROAFI ADICIONAL/2018

O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE, torna público que de acordo com a Lei nº 8666/93 e suas alterações e demais normas regulamentares, suspendeu o certame “sine die” marcado para o dia 16/03/2018 às 08:30h que tem por objeto contratação de empresa especializada e qualificada para execução a construção de três salas de aula, com fornecimento de material e mão de obra especializada, na E.E.E.F. Paulo Freire, localizada na Rua Zacarias Rocha De Azevedo, 682, Jardim Eldorado, Vilhena-RO; em detrimento de impugnação ao projeto por parte dos interessados, havendo necessidade de análise do setor competente.

Autor e foto: Assessoria