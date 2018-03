Mãe agradece ao Extra por apoio recebido e diz que já chegou ao Maranhão para cuidar do filho

Na manhã de quarta-feira, 12, Kele da Silva, 35 anos, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, via telefone, para agradecer a divulgação e o apoio recebido da população cerejeirenses que a ajudou angariar recursos para voltar ao Maranhão e acompanhar o filho que segue em tratamento devido a problemas psicológicos.

Kele afirmou que graças aos populares e a divulgação do site hoje pôde estar ao lado do filho mais velho que passa por momentos difíceis. Agora com a família toda reunida à mãe poderá seguir em frente.

A mulher ainda contou que durante a viagem passou um grande susto, pois o ônibus em que viajava tombou na estrada, mas no fim deu tudo certo. A empresa responsável mandou outro veículo e ninguém se feriu.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família