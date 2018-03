Moradores encontram poço a céu aberto com mais de 6 metros de profundidade em terreno do SAAE ao lado de escola municipal

Os moradores do Bairro Jardim Primavera, de Vilhena, encontraram um poço de mais de 6 metros de profundidade a céu aberto, em um terreno de propriedade do Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), localizado ao lado da escola municipal professor Hermógenes Roberto Nogueira.

Diante do fato do terreno, onde o poço foi localizado, não possuir nenhum tipo de cerca e estar situado ao lado da referida escola, rota obrigatória dos estudantes, alguns pais comunicaram o Corpo de Bombeiros, que realizou uma vistoria no local e passou um cordão de isolamento em volta do poço provisoriamente, a fim de amenizar o risco de queda de animais e crianças, até que os responsáveis fossem notificados e resolvessem o problema.

A reportagem do Extra de Rondônia falou com a assessoria de imprensa do SAAE, que relatou ter conhecimento do caso na quarta-feira, 14. Porém, só não tinha resolvido o problema devido a estarem trabalhando em outra situação, também de urgência.

No entanto, o atual diretor, Arijoan Cavalcante dos Santos, que se encontra em Brasília, solicitou de imediato uma vistoria no local, que teve início ainda na manhã desta quinta-feira, 15.

Ainda, segundo a assessoria do SAAE, apesar do terreno ser de propriedade do órgão, o poço é de origem desconhecida, pois não foram realizadas obras de escavação no local e o mesmo não se trata de desmoronamento. Mesmo assim, o poço foi tapado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia